***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 15:22
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Dönüştürme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2357838601
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi EUR
Kupon Ödeme S Evet
2 30.12.2021 Evet
3 30.03.2022 Evet
4 30.06.2022 Evet
5 30.09.2022 Evet
6 30.12.2022
7 30.03.2023
8 30.06.2023
9 30.09.2023
10 30.12.2023
11 30.03.2024
12 30.06.2024
13 30.09.2024
14 30.12.2024
15 30.03.2025
16 30.06.2025
17 30.09.2025
18 30.12.2025
19 30.03.2026
20 30.06.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nl karşılığı verilen 15.830.245 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdf
EK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076243
BIST