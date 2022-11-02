***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Dönüştürme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 11.02.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SATürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2357838601Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi EURKupon Ödeme S Evet2 30.12.2021 Evet3 30.03.2022 Evet4 30.06.2022 Evet5 30.09.2022 Evet6 30.12.20227 30.03.20238 30.06.20239 30.09.202310 30.12.202311 30.03.202412 30.06.202413 30.09.202414 30.12.202415 30.03.202516 30.06.202517 30.09.202518 30.12.202519 30.03.202620 30.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nl karşılığı verilen 15.830.245 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdfEK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076243BIST