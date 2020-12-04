***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
04.12.2020 12:10
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 4 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 200.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 200.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891377
BIST
12:171.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:177,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:179,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:17461,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 461,67
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:17
|RYGYO
|6,71
|29.306.133
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.827.587
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.840.217
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,12
|153.336.991
|% 9,70
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.333.012
|% -7,28
|
|NUHCM
|46,50
|52.563.660
|% -5,45
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|525.272.872
|% -0,54
|
|SELEC
|16,71
|490.992.980
|% 0,24
|
|TKNSA
|15,28
|475.444.688
|% -5,27
|
|SISE
|6,98
|407.904.132
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.419.363
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.575.130
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|292.000.059
|% 1,89
|
|PETKM
|4,32
|395.559.035
|% 1,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7910
|7,7949
|% 0,30
|
|Euro
|9,4793
|9,4858
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4379
|10,4903
|% 0,13
|
|Frank
|8,7199
|8,7724
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0728
|2,0832
|% 0,33
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|