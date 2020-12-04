***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 4 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 200.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 200.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891377BIST