***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA, TRASASAW91E4 12.08.2021 600.000 0,054 28,72 -SASA, TRASASAW91E4 13.08.2021 400.000 0,036 28,53 -SASA, TRASASAW91E4 27.08.2021 1.200.000 0,107 27,09 -SASA, TRASASAW91E4 31.08.2021 1.500.000 0,134 27,44 -SASA, TRASASAW91E4 02.09.2021 1.000.000 0,089 28,19 -SASA, TRASASAW91E4 16.09.2021 1.300.000 0,116 26,83 -SASA, TRASASAW91E4 06.10.2021 500.000 0,045 26,41 -SASA, TRASASAW91E4 20.10.2021 792.172 0,071 27,03 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)SASA, TRASASAW91E4 29,1 27,427 200.000.000 İç kaynak 7.292.172 0,652Ek Açıklamalar20.10.2021 tarihinde 26,76 TL - 27,32 TL fiyat aralığından (ortalama 27,03 TL) 792.172 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 14.993.302 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3387)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971625BIST