***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
02.11.2021 14:38
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 500.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Not: Bu açıklama, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan açıklamanın KAP'ın Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim şablonuna taşınması amacıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973960
BIST
14:501.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.532
14:509,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:5011,0699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0047
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:50549,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,64
|Açılış
|: 549,20
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:50
|VANGD
|6,49
|30.854.165
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|18.858.387
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|129.200.451
|% 9,94
|
|KZBGY
|34,34
|109.184.901
|% 8,60
|
|YYAPI
|1,16
|62.757.835
|% 8,41
|
|KRGYO
|6,66
|49.037.990
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.704.200
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|273.709.977
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,58
|26.484.389
|% -8,37
|
|GARAN
|10,17
|2.219.994.319
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|THYAO
|15,34
|888.145.428
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,84
|630.907.420
|% 1,43
|
|AKBNK
|6,07
|582.425.227
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,84
|630.907.420
|% 1,43
|
|GARAN
|10,17
|2.219.994.319
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.435.689
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,04
|101.778.168
|% 0,97
|
|AKBNK
|6,07
|582.425.227
|% 2,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5335
|9,5354
|% -0,01
|
|Euro
|11,0650
|11,0699
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,9733
|13,0383
|% -0,15
|
|Frank
|10,4164
|10,4791
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5365
|2,5492
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,48
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.630
|3.685
|10,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-0,57
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:02MAKTK
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 397, 796 adet işlem
-
15:01ARSAN
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 459 adet işlem
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, EREGL
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TTKOM, SASA
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.05 ) 1, 346