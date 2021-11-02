Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.11.2021 14:38



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 500.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Not: Bu açıklama, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan açıklamanın KAP'ın Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim şablonuna taşınması amacıyla yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973960


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:501.535
Değişim :  -0,10% |  -1,49
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.546 En Düşük
1.532
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 6,49 30.854.165 % 10,00  
DOBUR 64,40 18.858.387 % 9,99  
ERBOS 122,80 129.200.451 % 9,94  
KZBGY 34,34 109.184.901 % 8,60  
YYAPI 1,16 62.757.835 % 8,41  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 9,5335 9,5354 % -0,01  
Euro 11,0650 11,0699 % -0,04  
Sterlin 12,9733 13,0383 % -0,15  
Frank 10,4164 10,4791 % -0,29  
Riyal 2,5365 2,5492 % 0,07  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -3,48  
Altın Gr. 549 549 -0,97  
Cumhuriyet 3.630 3.685 10,00  
Tam 3.609 3.700 6,47  
Yarım 1.744 1.790 3,13  
Çeyrek 875 895 1,56  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,18  
Gümüş Gr. 7,32 7,32 -0,06  
B. Petrol 84,14 84,14 -0,57  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru