***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Yönetim Kurulu Kararının İptali ve Geri Alım İşlemlerinin Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA, TRASASAW91E4 25.02.2022 955.000 0,085 44,62 -SASA, TRASASAW91E4 03.10.2022 750.000 0,033 70,29Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)SASA, TRASASAW91E4 71,25 55,914 95.333.116 iç kaynak 1.705.000 0,075Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.10.2021 tarihli toplantısında "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine" karar verilmişti.Söz konusu karar ve belirlenen 500.000.000 TL'lik limit kapsamında bugüne kadar toplam 95.333.116 TL tutarında 1.705.000 lotluk geri alım yapılmış ve söz konusu payların tamamı yurt dışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (PDT) paya dönüştürülmek suretiyle erken itfasında kullanılmıştır.Yönetim Kurulumuzun 12.12.2022 tarihli (bugünkü) toplantısında önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle devam eden Elyaf Yatırımı ile Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cips Yatırımında kullanılması amacı doğrultusunda, kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 21.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 404.666.884 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086651BIST