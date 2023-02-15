Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 08:30
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
-Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde SASA paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan SASA pay geri alımı yapılmasına,
-Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
-Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
-Geri alım programının ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113305


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:534.941
Değişim :  9,68% |  435,94
Açılış :  4.769  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.941 En Düşük
4.505
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 17,49 382.013.160 % 10,00  
BUCIM 6,49 149.345.266 % 10,00  
TCELL 36,74 448.051.170 % 10,00  
MRSHL 494,00 21.200.630 % 10,00  
IZMDC 4,95 38.454.066 % 10,00  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Dolar 18,8465 18,8493 % 0,08  
Euro 20,2049 20,2094 % -0,13  
Sterlin 22,7240 22,8379 % -0,61  
Frank 20,3236 20,4460 % -0,16  
Riyal 5,0086 5,0338 % 0,08  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 -22,73  
Altın Gr. 1.112 1.112 -11,32  
Cumhuriyet 7.522 7.636 -112,00  
Tam 7.560 7.617 -101,00  
Yarım 3.694 3.727 -49,00  
Çeyrek 1.847 1.864 -24,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,47 -0,43  
Gümüş Gr. 13,03 13,05 -0,20  
B. Petrol 84,34 84,34 -1,24  
Seans Raporu 11:51
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru