***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA, TRASASAW91E4 26.05.2023 1.000.000 0,019 50,189 -Ek Açıklamalar26 Mayıs 2023 tarihinde 49,54 TL - 51,20 TL fiyat aralığından (ortalama 50,1890 TL) 1.000.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 1.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,019)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154210BIST