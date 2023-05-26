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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.05.2023 19:32
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA, TRASASAW91E4 26.05.2023 1.000.000 0,019 50,189 -

Ek Açıklamalar
26 Mayıs 2023 tarihinde 49,54 TL - 51,20 TL fiyat aralığından (ortalama 50,1890 TL) 1.000.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 1.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,019)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154210


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