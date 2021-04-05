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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 12:07



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 830.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.120.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SASA, TRASASAW91E4 830.000.000 290.000.000,000 34,93975 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 830.000.000 290.000.000,000 34,93975

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kâr dağıtımı kapsamında tamamı 2020 yılı kâr payından karşılanmak üzere, sermayenin 830.000.000 TL'den 1.120.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bulunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923225


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