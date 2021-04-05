***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 830.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSASA, TRASASAW91E4 830.000.000 290.000.000,000 34,93975 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 830.000.000 290.000.000,000 34,93975Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz, kâr dağıtımı kapsamında tamamı 2020 yılı kâr payından karşılanmak üzere, sermayenin 830.000.000 TL'den 1.120.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923225BIST