***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSASA, TRASASAW91E4 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararı kapsamında 636.990.908,03 TL'si 2021 yılı kârından ve 483.009.091,97 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL artırılarak 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.*Daha önceki kâr dağıtım duyurusu ile senkronize olması için, teknik sebeplerle tabloya ‘%100 kâr payından' şeklinde giriş yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016781BIST