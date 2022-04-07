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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2022 10:51
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.240.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SASA, TRASASAW91E4 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararı kapsamında 636.990.908,03 TL'si 2021 yılı kârından ve 483.009.091,97 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL artırılarak 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
*Daha önceki kâr dağıtım duyurusu ile senkronize olması için, teknik sebeplerle tabloya ‘%100 kâr payından' şeklinde giriş yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016781


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NATEN 57,75 56.892.940 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
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Tam 6.032 6.182 -6,99  
Yarım 2.915 2.990 -3,38  
Çeyrek 1.462 1.495 -1,69  
Gümüş.Ons 24,40 24,42 -0,04  
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