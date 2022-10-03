***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.255.830.245Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 2.240.000.000 15.830.245 0,70670 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.240.000.000 15.830.245,000 0,70670Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriEk AçıklamalarŞirketimizin 03.10.2022 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında-Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2022 Eylül ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına,-Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 28.200.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,017814 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 5.613.562,37 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına,-Şirket çıkarılmış sermayesini