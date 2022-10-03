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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.10.2022 16:42
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.255.830.245

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.240.000.000 15.830.245 0,70670 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.240.000.000 15.830.245,000 0,70670

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
-Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2022 Eylül ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına,
-Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 28.200.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,017814 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 5.613.562,37 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına,
-Şirket çıkarılmış sermayesini
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Çeyrek 1.677 1.701 22,00  
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