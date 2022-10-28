***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.10.2022 09:45
vanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.255.830.245
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.240.000.000 15.830.245 0,70670
11:003.903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -31,06
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:0018,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:0018,5228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0264
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:00989,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,34
|Açılış
|: 989,81
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,42
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|53.555.631
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|23.854.576
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|41.392.635
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|5.900.572
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.664.088
|% -9,88
|
|ICBCT
|8,00
|37.270.242
|% -7,51
|
|MZHLD
|136,80
|9.268.583
|% -7,44
|
|BRSAN
|54,40
|74.035.547
|% -7,40
|
|DGNMO
|4,87
|35.863.627
|% -6,88
|
|THYAO
|98,25
|845.607.624
|% -1,16
|
|TUPRS
|364,10
|659.909.150
|% -2,33
|
|SASA
|107,30
|618.479.355
|% 3,27
|
|AKBNK
|15,17
|446.537.483
|% -0,39
|
|ISCTR
|9,18
|415.752.311
|% -2,13
|
|EKGYO
|4,44
|365.382.861
|% -1,77
|
|SKBNK
|2,08
|94.037.998
|% -1,42
|
|ISCTR
|9,18
|415.752.311
|% -2,13
|
|IEYHO
|1,64
|73.431.891
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,24
|359.469.926
|% -0,32
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6197
|% 0,11
|
|Euro
|18,5096
|18,5228
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3682
|21,4754
|% -0,29
|
|Frank
|18,6413
|18,7536
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,09
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-11,84
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.634
|6.697
|-39,00
|
|Yarım
|3.233
|3.275
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.637
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
|
Seans Raporu
11:00
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11:15CELHA
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 773 adet işlem
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11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, TCELL
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11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, TKFEN
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11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 19 kaybederek (% -0.99 ) 3, 435
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRYO, PKENT, VERUS, TUCLK, VKING, TUREX, MIPAZ, EKIZ