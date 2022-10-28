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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2022 09:45
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

vanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.255.830.245

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.240.000.000 15.830.245 0,70670
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 15,73 373.446 % 10,00  
VERUS 89,85 53.555.631 % 9,98  
TUREX 18,07 23.854.576 % 9,98  
PKENT 168,80 41.392.635 % 9,97  
TUCLK 24,12 5.900.572 % 9,94  
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Dolar 18,6122 18,6197 % 0,11  
Euro 18,5096 18,5228 % -0,14  
Sterlin 21,3682 21,4754 % -0,29  
Frank 18,6413 18,7536 % -0,25  
Riyal 4,9381 4,9629 % 0,09  
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11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 -11,84  
Altın Gr. 989 989 -5,26  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.634 6.697 -39,00  
Yarım 3.233 3.275 -19,00  
Çeyrek 1.621 1.637 -10,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,22 -0,40  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,17  
B. Petrol 93,94 93,94 -1,10  
Seans Raporu 11:00
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