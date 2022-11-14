***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.11.2022 18:16
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta bağlı sermaye artırımı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.255.830.245
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.240.000.000 15.830.245 0,70670 SASA, TRASASAW91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.240.000.000 15.830.245,000 0,70670
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.11.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 03.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 14.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.11.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Kasım 2022 tarihli ve 10703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079856
BIST