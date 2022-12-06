***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









2.255.830.245Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.263.633.096Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 2.255.830.245 7.802.851 0,34589 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.255.830.245 7.802.851,000 0,34589Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2022SPK Başvuru Tarihi 15.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.12.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:-Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2022 tarihli ve 70/1702 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye artırılması işlemleri 05.12.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.-2022 Ekim ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Articles of Association Amendment.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084873BIST