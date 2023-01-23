***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta bağlı sermaye artırımı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.263.633.096Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.302.591.217Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 2.263.633.096 38.958.121 1,72104 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.263.633.096 38.958.121,000 1,72104Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.01.2023SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.12.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 20.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Ocak 2023 tarihli ve 10752 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ES Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 AA Amendment Draft.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103603BIST