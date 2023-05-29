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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2023 18:47
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.302.591.217
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.295.959.799,1

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SASA, TRASASAW91E4 2.302.591.217 52.601.757,750 2,28445 2.940.766.824,350 127,71554 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.302.591.217 52.601.757,750 2,28445 2.940.766.824,350 127,71554

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.05.2023

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 52.601.757,75


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 29.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.302.591.217 TL'den 5.295.959.799,10 TL'ye yükseltilmesi kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29 Mayıs 2023 tarihli ve 10840 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154496


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