***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.302.591.217Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.295.959.799,1Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSASA, TRASASAW91E4 2.302.591.217 52.601.757,750 2,28445 2.940.766.824,350 127,71554 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.302.591.217 52.601.757,750 2,28445 2.940.766.824,350 127,71554Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.05.2023İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 52.601.757,75Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Tarihi 12.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 25.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.302.591.217 TL'den 5.295.959.799,10 TL'ye yükseltilmesi kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29 Mayıs 2023 tarihli ve 10840 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154496BIST