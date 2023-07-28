***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 5.295.959.799,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.298.542.110,1Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 5.295.959.799,1 2.582.311 0,04876 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 5.295.959.799,1 2.582.311,000 0,04876Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 2023/42 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176643BIST