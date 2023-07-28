***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.07.2023 18:17
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.295.959.799,1
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.298.542.110,1
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 5.295.959.799,1 2.582.311 0,04876 SASA, TRASASAW91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.295.959.799,1 2.582.311,000 0,04876
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 2023/42 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.
Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176643
BIST