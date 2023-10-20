***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 5.298.542.110,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.321.653.794,1Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SASA, TRASASAW91E4 5.298.542.110,1 23.111.684 0,43618 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 5.298.542.110,1 23.111.684,000 0,43618Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil SahipleriBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 20 Ekim 2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:-Sermaye Piyasası Kurulunun 12 Ekim 2023 tarihli ve 60/1290 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye artırılması işlemleri 17 Ekim 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.-2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Amendment Draft.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208308BIST