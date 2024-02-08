***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.02.2024 11:53
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 8 Şubat 2024 tarihinde kamuya duyurulan Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihinde yapılmasına karar verdiği nakdi ve tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247992
BIST
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15:408.983
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 140,45
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.987
15:4030,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:4032,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:401.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.990,97
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ARZUM
|42,92
|133.717.899
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|129.020.848
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|968.908.107
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|399.165.595
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.679.695
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|489.442.473
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.646.134
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|HATSN
|78,80
|1.004.923.299
|% -6,36
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|291,00
|9.723.653.208
|% 1,75
|
|EREGL
|45,40
|4.835.980.997
|% 0,84
|
|REEDR
|41,20
|4.573.178.848
|% -1,15
|
|TUPRS
|157,60
|3.465.343.297
|% 2,14
|
|SISE
|52,00
|3.017.594.018
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,69
|261.865.517
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|317.316.980
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|378.602.494
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|619.502.957
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,42
|1.233.837.500
|% 1,17
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5968
|30,6045
|% 0,07
|
|Euro
|32,9813
|32,9981
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,4141
|38,6067
|% -0,24
|
|Frank
|34,8565
|35,0665
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1359
|8,1767
|% -0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|879,05
|879,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,05
|879,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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