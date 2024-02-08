***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 8 Şubat 2024 tarihinde kamuya duyurulan Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihinde yapılmasına karar verdiği nakdi ve tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247992BIST