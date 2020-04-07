***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2020 18:18
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana 0 322 441 00 53- PBX 0 322 441 01 14
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Bülent Yılmazel Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 18.03.2009 (0322) 441 00 53 yatirimci@sasa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203766 / 700311
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Merinos Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk. İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk. Bali Rüzgar Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK. Bşk. Bağımsız Üye Değil
ALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili. Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Bağımsız Üye Değil
MEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
KADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır
MAHMUT BİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.08.2016 İcrada Görevli Değil Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
HACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İRFAN BAŞKIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Satış Pazarlama Grup Başkanı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
MUSTAFA YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836094
BIST