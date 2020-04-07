***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / AdanaÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adanaİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana 0 322 441 00 53- PBX 0 322 441 01 14Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Bülent Yılmazel Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 18.03.2009 (0322) 441 00 53 yatirimci@sasa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203766 / 700311Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Merinos Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk. İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk. Bali Rüzgar Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK. Bşk. Bağımsız Üye DeğilALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili. Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Bağımsız Üye DeğilMEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilKADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi HayırMAHMUT BİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.08.2016 İcrada Görevli Değil Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.HACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİRFAN BAŞKIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Satış Pazarlama Grup BaşkanıŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'suGÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıMUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup BaşkanıALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup BaşkanıMUSTAFA YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836094BIST