***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2020 13:44
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
MUSTAFA YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881518
BIST
15:271.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:277,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:279,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:27486,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,80
|Açılış
|: 486,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,53
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ESEN
|12,43
|1.023.660
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.853.445
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.318.296
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.501.046
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.035
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,75
|2.182.661.740
|% 4,43
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|SISE
|6,73
|725.225.440
|% -0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,89
|591.815.931
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.263.166
|% 3,51
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9314
|7,9348
|% 0,20
|
|Euro
|9,3298
|9,3352
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2964
|10,3481
|% 0,82
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|28,17
|
|Yarım
|1.549
|1.588
|13,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42AYEN
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381, 527 adet işlem
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.55 ) 1, 304
-
15:41XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 966.00 milyon TL de
-
15:41AKSEN
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 443, 554 adet işlem
-
15:39OSTIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 138, 603 adet işlem