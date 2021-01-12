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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2021 15:01



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
SIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Mühendis POY İşletmeleri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901519


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ARMDA 56,65 10.681.537 % 10,00  
COSMO 10,45 432.184 % 10,00  
RODRG 17,39 15.016.616 % 9,99  
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Altın Ons 1.861 1.861 16,08  
Altın Gr. 448 448 3,89  
Cumhuriyet 2.973 3.018 29,00  
Tam 2.954 3.028 24,05  
Yarım 1.428 1.465 11,64  
Çeyrek 716 732 5,82  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 0,55  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,14  
B. Petrol 56,59 56,59 0,93  
Seans Raporu 14:50
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