***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2021 15:01
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
SIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Mühendis POY İşletmeleri Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901519
BIST
14:521.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:527,4633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:529,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0214
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:52446,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,27
|Açılış
|: 446,26
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KLMSN
|19,69
|134.801.646
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.681.537
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|15.016.616
|% 9,99
|
|YAPRK
|97,40
|33.320.003
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|GRNYO
|3,62
|18.611.178
|% -7,89
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,56
|2.695.004.452
|% 3,56
|
|TSKB
|1,89
|1.326.210.030
|% 4,42
|
|THYAO
|12,88
|970.169.007
|% 1,42
|
|GARAN
|10,51
|838.452.589
|% 0,10
|
|KOZAL
|118,90
|825.654.841
|% -1,00
|
|TSKB
|1,89
|1.326.210.030
|% 4,42
|
|SISE
|7,56
|2.695.004.452
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,62
|344.525.398
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|467.313.282
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,98
|438.668.390
|% 1,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4582
|7,4639
|% -0,27
|
|Euro
|9,0694
|9,0753
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1220
|10,1727
|% 0,32
|
|Frank
|8,3616
|8,4120
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9845
|1,9944
|% -0,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|16,08
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|29,00
|
|Tam
|2.954
|3.028
|24,05
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|11,64
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,14
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,93
|