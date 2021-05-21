***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.05.2021 14:59
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 1120000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937196
BIST
16:151.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:158,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1510,2142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0474
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:15508,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 508,29
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.926.679
|% 9,91
|
|FENER
|34,30
|485.854.973
|% 9,65
|
|OZGYO
|1,83
|12.406.883
|% 7,65
|
|BERA
|28,98
|58.702.169
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,80
|60.099.187
|% -7,51
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|737.938.357
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|669.161.517
|% 1,25
|
|TUPRS
|102,50
|621.590.586
|% 2,30
|
|JANTS
|89,45
|620.689.199
|% 1,82
|
|BJKAS
|7,64
|578.511.332
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.670.389
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.838.376
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|737.938.357
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|669.161.517
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,64
|578.511.332
|% 5,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3682
|8,3710
|% -0,11
|
|Euro
|10,2084
|10,2142
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8545
|11,9139
|% -0,02
|
|Frank
|9,2875
|9,3434
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2268
|2,2379
|% -0,06
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|