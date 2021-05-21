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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.05.2021 14:59



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 1120000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937196


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 38,64 7.406.394 % 9,96  
MERKO 6,21 12.926.679 % 9,91  
FENER 34,30 485.854.973 % 9,65  
OZGYO 1,83 12.406.883 % 7,65  
BERA 28,98 58.702.169 % 7,41  
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16:15 Alış Satış %  
Dolar 8,3682 8,3710 % -0,11  
Euro 10,2084 10,2142 % -0,46  
Sterlin 11,8545 11,9139 % -0,02  
Frank 9,2875 9,3434 % -0,14  
Riyal 2,2268 2,2379 % -0,06  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.888 10,34  
Altın Gr. 508 508 2,46  
Cumhuriyet 3.354 3.405 19,00  
Tam 3.339 3.425 15,92  
Yarım 1.614 1.657 7,70  
Çeyrek 809 828 3,85  
Gümüş.Ons 27,98 28,00 0,24  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,05  
B. Petrol 66,09 66,09 0,98  
Seans Raporu 16:15
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