***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Bülent Yılmazel Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 18.03.2009 (0322) 441 00 53 yatirimci@sasa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203766 / 700311Ali ÖZ Finansal Muhasebe Müdürü 01.03.2020 (0322) 441 00 53 yatirimci@sasa.com.tr - -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 31.10.1996 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarPaya Dönüştütülebilir Tahvil 13.09.2021 Almanya Boerse Frankfurt FreiverkehrOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıPaya Dönüştütülebilir Tahvil 200000000 EUR Yurtdışı 11.02.2021 10.02.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Bşk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Vekili İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK Bşk. Evet Bağımsız Üye Değil HayırALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Üyesi, Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi, Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyesi Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİRFAN BAŞKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür,Genel Müdür Vekili,Ticari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KEMAL ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGÜVEN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Polimer İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi HayırHACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008452 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.AYTEN TOPALKARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008452 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.SERVİ SEBE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008452 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür YardımcısıŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı - CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'suALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı,Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıGÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıSIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Mühendis POY İşletmeleri MüdürüERSOY NİSANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023010BIST