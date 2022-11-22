***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSASA DIŞ TİCARET A.Ş. İhracat - İthalat 2000000 2000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKSASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. Şirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi 20000000 20000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081649BIST