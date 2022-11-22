***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2022 18:24
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. İhracat - İthalat 2000000 2000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. Şirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi 20000000 20000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081649
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0594
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.043,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.043,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6106
|% -0,05
|
|Euro
|19,1178
|19,1338
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,0529
|22,1635
|% 0,51
|
|Frank
|19,4772
|19,5945
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.994
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.397
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|0,19
|
|B. Petrol
|89,16
|89,16
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de