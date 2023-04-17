***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2023 09:17
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 2302591217 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Bşk. Vek. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK üyesi İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK Bşk., Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. YK. Başkanı. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı.. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. Üyesi, Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili.. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. YK. Başkan Vekili. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Üyesi, Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyesi Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İRFAN BAŞKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür,Genel Müdür Vekili,Ticari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA KEMAL ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÜVEN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Polimer İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır
HACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
AYTEN TOPALKARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
SERVİ SEBE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı - CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı,Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
SIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi POY İşletmeleri Müdürü
ERSOY NİSANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Kimyager
ABDULLAH KELEŞ Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi Elyaf ve Tops Satış Müdürü,Elyaf Yurtiçi Satış Müdürü,Elyaf Satış-Pazarlama Grup Müdürü
TAŞKIN AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satınalma Müdürü,Satınalma ve Malzeme Yönetimi Grup Müdürü
HASAN OĞUZHAN ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Pet Cips İşletmeleri Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139118
BIST