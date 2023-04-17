***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 2302591217 TRY 100 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Bşk. Vek. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK üyesi İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK Bşk., Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. YK. Başkanı. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı.. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. Üyesi, Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili.. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. YK. Başkan Vekili. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Üyesi, Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyesi Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİRFAN BAŞKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür,Genel Müdür Vekili,Ticari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KEMAL ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGÜVEN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Polimer İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi HayırHACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.AYTEN TOPALKARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.SERVİ SEBE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür YardımcısıŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı - CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'suALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı,Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıGÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Polimer İşletmeleri Grup BaşkanıSIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi POY İşletmeleri MüdürüERSOY NİSANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı KimyagerABDULLAH KELEŞ Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi Elyaf ve Tops Satış Müdürü,Elyaf Yurtiçi Satış Müdürü,Elyaf Satış-Pazarlama Grup MüdürüTAŞKIN AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satınalma Müdürü,Satınalma ve Malzeme Yönetimi Grup MüdürüHASAN OĞUZHAN ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Pet Cips İşletmeleri Grup Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139118BIST