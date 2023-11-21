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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.11.2023 13:39
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 31.10.1996 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 5321653794.1 TRY 100 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219118


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 690.757,50 1.381.515 % 10,00  
CMBTN 1.772,00 67.373.373 % 9,99  
MRSHL 1.619,00 26.823.555 % 9,99  
POLTK 13.662,50 222.592.823 % 9,98  
LIDFA 9,31 53.291.133 % 9,92  
daha fazla
14:52 Alış Satış %  
Dolar 28,8002 28,8053 % 0,23  
Euro 31,5581 31,5695 % 0,33  
Sterlin 35,9688 36,1492 % 0,41  
Frank 32,4347 32,6300 % 0,31  
Riyal 7,6553 7,6937 % 0,24  
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14:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,53 23,57 % 0,66  
Platin 927,29 929,05 % 0,66  
Paladyum 1.085,14 1.089,88 % 0,66  
Brent Pet. 81,94 81,94 % 0,66  
Altın Ons 1.988,47 1.988,76 % 0,66  
Seans Raporu 14:52
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