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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2024 17:16
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. Y.K.BAŞKANI, MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, ERDEMOĞLU DIŞ TİC.A.Ş. Y.K.BAŞKANI, ERDEMOĞLU PROJE MÜŞ.İNŞ.A.Ş. Y.K.BAŞKANI, İLKE YER KAP.MOB.TEKS.ÜRÜN.PAZ.A.Ş. Y.K.BAŞKANI, ERYUVA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Y.K.BAŞKANI, SASA DIŞ TİCARET A.Ş. Y.K.BAŞKANI, SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. Y.K.BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş. Y.K.BAŞKANI, ERDEMOĞLU PROJE MÜŞ.İNŞ.A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, ERYUVA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, ERDEMOĞLU HAVACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş. Y.K.BAŞKANI, SASA DIŞ TİCARET A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş. Y.K.ÜYESİ, ERDEMOĞLU DIŞ TİC.A.Ş. Y.K.B. VEKİLİ, ERDEMOĞLU PROJE MÜŞ.İNŞ.A.Ş. Y.K.ÜYESİ, ERYUVA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Y.K.ÜYESİ, SASA DIŞ TİCARET A.Ş. Y.K.ÜYESİ, SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. Y.K.ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA KEMAL ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÜVEN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Polimer İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır
AYTEN TOPALKARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
SERVİ SEBE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125543 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
TUBA YAĞCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255452 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı - CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı,Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
SIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi POY İşletmeleri Müdürü
ERSOY NİSANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Kimyager
ABDULLAH KELEŞ Genel Müdür Yardımcısı Tekstil Mühendisi Elyaf ve Tops Satış Müdürü,Elyaf Yurtiçi Satış Müdürü,Elyaf Satış-Pazarlama Grup Müdürü
TAŞKIN AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satınalma Müdürü,Satınalma ve Malzeme Yönetimi Grup Müdürü
HASAN OĞUZHAN ÖZ Genel Müdür Yardımcısı Kimyager Pet Cips İşletmeleri Grup Müdürü
NOYAN ERCAN Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267385


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