Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2020 08:19
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2020
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLAR İLE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ :02.11.2020
KARAR SAYISI :43
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmemiş Konsolide Finansal Tabloları (Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu) ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
·  İlgili mevzuat çerçevesinde tarafımızca incelendiğini,
·  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885276


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:391.136
Değişim :  2,10% |  23,40
Açılış :  1.120  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.136 En Düşük
1.118
BIST En Aktif Hisseler12:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.994,00 8.504.410 % 10,00  
EUKYO 3,63 419.526 % 10,00  
VANGD 8,91 1.263.064 % 10,00  
PRZMA 6,71 1.777.875 % 10,00  
TKNSA 9,03 56.446.106 % 9,99  
daha fazla
12:39 Alış Satış %  
Dolar 8,3935 8,3993 % 0,64  
Euro 9,7708 9,7803 % 1,13  
Sterlin 10,7989 10,8531 % 0,23  
Frank 9,1250 9,1800 % 0,65  
Riyal 2,2338 2,2450 % 0,69  
daha fazla
12:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 10,02  
Altın Gr. 510 510 5,42  
Cumhuriyet 3.370 3.421 31,00  
Tam 3.359 3.443 27,66  
Yarım 1.623 1.666 13,38  
Çeyrek 814 833 6,69  
Gümüş.Ons 24,07 24,11 0,46  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,14  
B. Petrol 37,20 37,20 -0,74  
Seans Raporu 12:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru