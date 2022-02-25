***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
25.02.2022 07:31
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 nci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne göre hazırlanan ve ilkelere uyum derecelerini gösteren, Şirketimizin 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004319
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
18:0515,7977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0478
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
18:05858,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,74
|Açılış
|: 858,04
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9996
|14,0351
|% 0,09
|
|Euro
|15,7199
|15,7977
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,6845
|18,7782
|% -0,15
|
|Frank
|15,0599
|15,1507
|% -0,20
|
|Riyal
|3,7085
|3,7271
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|14,38
|
|Altın Gr.
|854
|854
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|2,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA