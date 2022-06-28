***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 Sürdürülebilirlik Raporu internet sitemizde (https://sasa.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari/2021-surdurulebilirlik-raporu) kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039669BIST