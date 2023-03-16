***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 nci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne göre hazırlanan ve ilkelere uyum derecelerini gösteren, Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125381BIST