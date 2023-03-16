***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.03.2023 07:50
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 nci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne göre hazırlanan ve ilkelere uyum derecelerini gösteren, Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125381
BIST
13:115.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 87,09
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1119,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:1120,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0926
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:111.174,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.174,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|BURCE
|51,00
|7.029.532
|% 6,74
|
|ARCLK
|131,40
|474.953.187
|% 6,05
|
|ECILC
|31,34
|108.770.604
|% 5,81
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1634
|20,1785
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,50
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.916
|7.962
|-3,00
|
|Yarım
|3.867
|3.896
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.948
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,64
|