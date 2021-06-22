***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2021 14:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943546
BIST
14:451.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,70
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:458,6423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:4510,3050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3150
En Düşük
10,2600
14:45495,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,72
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:43
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.889.371
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.558.967
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.817.325
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.619.593
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|BOBET
|5,38
|72.489.450
|% -4,78
|
|BERA
|14,71
|92.658.399
|% -1,61
|
|BOBET
|5,38
|72.489.450
|% -4,78
|
|TRILC
|31,20
|50.221.614
|% -0,57
|
|ISKPL
|29,94
|41.745.802
|% -0,47
|
|BIOEN
|19,36
|36.321.276
|% 0,05
|
|PEKGY
|1,01
|17.018.108
|% 2,02
|
|BOBET
|5,38
|72.489.450
|% -4,78
|
|GWIND
|3,69
|30.090.554
|% -0,81
|
|BERA
|14,71
|92.658.399
|% -1,61
|
|ZRGYO
|1,60
|7.754.190
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6446
|8,6465
|% -0,04
|
|Euro
|10,3278
|10,3354
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0277
|12,0880
|% -0,01
|
|Frank
|9,3753
|9,4317
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% -0,14
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,71
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-9,77
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-4,73
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,58
|
Seans Raporu
14:43
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