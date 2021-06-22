***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943546BIST