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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

22.06.2021 14:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943546


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