***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen-Mahmut Bilen'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,-Mahmut Bilen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,-Mahmut Bilen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesinekarar verilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920459BIST