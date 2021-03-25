***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2021 15:40
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen
-Mahmut Bilen'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
-Mahmut Bilen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
-Mahmut Bilen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine
karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920459
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