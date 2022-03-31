***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen-Servi Sebe'nin Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Ayten Topalkara ve Haci Ahmet Kulak'ın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,-Servi Sebe'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Ayten Topalkara ve Haci Ahmet Kulak'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,-Servi Sebe'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ayten Topalkara ,Haci Ahmet Kulak ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesinekarar verilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014618BIST