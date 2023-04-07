***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca, 7 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen-Servi Sebe'nin Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Ayten Topalkara ve Haci Ahmet Kulak'ın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,-Servi Sebe'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Ayten Topalkara ve Haci Ahmet Kulak'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,-Servi Sebe'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ayten Topalkara, Haci Ahmet Kulak ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134008BIST