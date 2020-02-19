***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 13:08
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820070
BIST
13:26119.202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -371,93
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:266,0613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0523
13:266,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:26313,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,98
|Açılış
|: 313,70
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,38
|518.593.660
|% 14,97
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,11
|382.317.741
|% 9,55
|
|VERTU
|6,60
|23.323.931
|% -19,90
|
|BURVA
|14,57
|66.366
|% -14,24
|
|MTRYO
|5,71
|17
|% -12,15
|
|GLBMD
|2,54
|4.857.888
|% -10,25
|
|SAYAS
|3,50
|2.219.164
|% -9,79
|
|GSRAY
|3,66
|1.001.718.636
|% 3,39
|
|THYAO
|14,89
|584.370.856
|% -0,93
|
|ASELS
|29,02
|572.067.672
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,38
|518.593.660
|% 14,97
|
|TSPOR
|7,11
|382.317.741
|% 9,55
|
|GSRAY
|3,66
|1.001.718.636
|% 3,39
|
|CEMAS
|1,29
|236.020.565
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,38
|518.593.660
|% 14,97
|
|MNDRS
|1,92
|234.248.268
|% -3,52
|
|ODAS
|2,28
|266.266.980
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8396
|7,8789
|% -0,31
|
|Frank
|6,1328
|6,1697
|% -0,25
|
|Riyal
|1,6098
|1,6179
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,58
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,24
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,79
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,55
|58,55
|0,80
|