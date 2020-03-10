SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9752
|8,0152
|% -0,75
|Frank
|6,5591
|6,5986
|% -0,79
|Riyal
|1,6311
|1,6393
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-28,32
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,85
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,67
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,13
|Çeyrek
|523
|535
|-3,07
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|B. Petrol
|37,29
|37,29
|2,93
Seans Raporu
- 17:16OZBAL Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 823 adet işlem
- 17:15YYAPI Yüzde -5.00 oranında düşüşle 0.57 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 837, 415 adet işlem
- 17:13XU100 Endeks 103, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 422.00 milyon TL de
- 17:12DGATE Yüzde 4.86 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 344, 392 adet işlem
- 17:09DERIM Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 037 adet işlem