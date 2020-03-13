***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828167
BIST
10:4495.227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.587,18
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
95.403
En Düşük
91.644
10:446,2896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0277
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:447,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:44321,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,81
|Açılış
|: 321,22
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,14
|6.168.300
|% 5,88
|
|SALIX
|3,80
|380
|% 5,56
|
|AKGRT
|5,12
|971.194
|% -14,38
|
|HUBVC
|14,40
|5.324.546
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,36
|204.459.976
|% 0,00
|
|THYAO
|8,54
|160.837.428
|% 0,71
|
|GARAN
|9,02
|119.491.482
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,17
|62.754.831
|% 1,88
|
|AKBNK
|6,43
|56.505.694
|% 2,72
|
|TSKB
|0,94
|28.008.705
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,17
|62.754.831
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,01
|48.399.189
|% 0,50
|
|IHLGM
|0,86
|20.401.580
|% -4,44
|
|KARSN
|1,27
|25.999.106
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8989
|7,9385
|% -0,15
|
|Frank
|6,6379
|6,6779
|% -0,38
|
|Riyal
|1,6710
|1,6794
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,18
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,28
|