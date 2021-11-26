***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:18
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979723
BIST
11:121.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -23,52
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:1212,0148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0150
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:1213,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0783
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:12701,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 10,77
|Açılış
|: 701,07
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:12
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.421.652
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|81.032.529
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,98
|11.300.846
|% -8,80
|
|KZBGY
|28,22
|34.891.993
|% -7,17
|
|TETMT
|232,70
|2.965.644
|% -6,21
|
|SAYAS
|25,04
|35.519.652
|% -6,01
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|THYAO
|17,83
|665.473.197
|% -5,06
|
|GARAN
|11,62
|383.292.729
|% -1,02
|
|KRDMD
|8,79
|350.466.396
|% -1,01
|
|SISE
|11,95
|318.796.001
|% 0,25
|
|ASELS
|21,14
|267.622.768
|% -0,66
|
|YKBNK
|3,27
|227.506.466
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|131.009.086
|% -1,36
|
|HALKB
|5,28
|262.306.621
|% 0,57
|
|MOBTL
|1,67
|79.831.610
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|68.205.211
|% -1,23
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9858
|12,0148
|% 0,13
|
|Euro
|13,5086
|13,5457
|% 0,58
|
|Sterlin
|15,9339
|16,0138
|% -0,04
|
|Frank
|12,9011
|12,9788
|% 1,03
|
|Riyal
|3,1978
|3,2138
|% 0,27
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|17,94
|
|Altın Gr.
|698
|698
|8,17
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,04
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-3,44
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:24KZBGY
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 268, 613 adet işlem
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11:23DOCO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 968.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 995 adet işlem
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11:22XU100
Endeks 1, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 6, 891.00 milyon TL de
-
11:22TAVHL
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 832 adet işlem
-
11:21SAFKR
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 729, 318 adet işlem