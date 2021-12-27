***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 17:57
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986425
BIST
17:571.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,56
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:5711,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 0,4323
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:5712,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 0,5373
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:57661,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 23,31
|Açılış
|: 661,65
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ISKPL
|5,39
|103.722.296
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|491.214
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.975.297
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.104.018
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|18.420.404
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|12.122.244
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,24
|69.736.693
|% -9,17
|
|SANFM
|31,48
|16.170.093
|% -6,92
|
|ORMA
|33,20
|230.915
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.599,90
|457.166
|% -6,42
|
|GARAN
|11,70
|2.248.182.987
|% -0,17
|
|THYAO
|20,94
|2.204.863.156
|% -0,85
|
|SASA
|51,05
|1.954.640.850
|% 7,25
|
|EREGL
|28,92
|1.892.217.956
|% 1,90
|
|KRDMD
|9,46
|1.608.449.470
|% 0,32
|
|YKBNK
|3,67
|1.368.625.355
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,22
|643.594.604
|% 0,00
|
|GARAN
|11,70
|2.248.182.987
|% -0,17
|
|KRDMD
|9,46
|1.608.449.470
|% 0,32
|
|TSKB
|1,51
|212.984.685
|% 0,67
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4139
|11,4237
|% 3,93
|
|Euro
|12,9000
|12,9768
|% 4,32
|
|Sterlin
|15,2788
|15,3554
|% 3,95
|
|Frank
|12,3856
|12,4602
|% 3,99
|
|Riyal
|3,0295
|3,0447
|% 3,81
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|25,64
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,29
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,55
|