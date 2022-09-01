***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 15:39
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059304
BIST
16:433.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,34
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:4318,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:4318,2201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0768
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:43992,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,91
|Açılış
|: 992,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:43
|CLEBI
|397,10
|111.017.413
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,46
|14.722.344
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|140.478.270
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|29.115.836
|% 9,98
|
|TSKB
|5,41
|470.319.973
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.747.870
|% -9,97
|
|PAMEL
|114,20
|18.177.979
|% -8,64
|
|ESCAR
|39,86
|71.939.056
|% -7,73
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.975.162
|% -6,27
|
|THYAO
|72,15
|5.515.785.030
|% -1,30
|
|HALKB
|9,00
|5.205.793.467
|% 4,41
|
|PETKM
|14,06
|4.709.454.145
|% -2,50
|
|GARAN
|23,36
|4.661.112.437
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,56
|4.573.929.347
|% 7,39
|
|YKBNK
|7,56
|4.573.929.347
|% 7,39
|
|EKGYO
|4,04
|2.493.483.785
|% 0,75
|
|HALKB
|9,00
|5.205.793.467
|% 4,41
|
|ISCTR
|8,23
|3.914.543.449
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,71
|2.902.746.858
|% 5,47
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2016
|18,2076
|% 0,12
|
|Euro
|18,2021
|18,2201
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,9922
|21,0975
|% -0,42
|
|Frank
|18,4943
|18,6058
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8298
|4,8540
|% 0,11
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-15,27
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-1,98
|