***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2021 13:01
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erkan Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967348
BIST
17:201.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,08
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:208,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2010,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:20502,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 502,97
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:20
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.408.439
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.331.547
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.655.175
|% -7,98
|
|HURGZ
|2,08
|49.667.309
|% -7,56
|
|MARTI
|1,42
|29.985.220
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|EREGL
|16,22
|1.273.169.784
|% 0,43
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,50
|921.428.509
|% -1,16
|
|THYAO
|13,64
|792.181.002
|% -2,85
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|504.267.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.372.935
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,27
|662.695.437
|% -1,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8854
|8,8885
|% 0,22
|
|Euro
|10,2651
|10,2706
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0911
|% -0,10
|
|Frank
|9,5401
|9,5975
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3642
|2,3761
|% 0,33
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 387, 834 adet işlem
-
17:31MAREN
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 899, 871 adet işlem
-
17:30PETKM
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 685, 449 adet işlem
-
17:29NTHOL
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 281, 759 adet işlem