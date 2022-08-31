***SAYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
31.08.2022 09:11
***SAYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAY YENİLEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 26.08.2022 tarihinde başayan % 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 31.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059000
BIST
10:333.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -19,87
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:3318,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:3318,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:33998,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,35
|Açılış
|: 998,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SMRTG
|41,18
|76.956.830
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,44
|7.312.015
|% 9,78
|
|KONTR
|47,70
|163.465.290
|% 9,59
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.097.976
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|41,06
|10.186.475
|% -4,95
|
|HALKB
|9,01
|1.001.100.086
|% 4,52
|
|THYAO
|71,85
|893.612.580
|% -1,71
|
|VAKBN
|7,78
|759.903.414
|% 6,43
|
|PETKM
|14,04
|617.887.528
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,05
|520.794.910
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,05
|520.794.910
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|1.001.100.086
|% 4,52
|
|VAKBN
|7,78
|759.903.414
|% 6,43
|
|YKBNK
|7,07
|402.312.749
|% 0,43
|
|ZOREN
|3,04
|158.417.637
|% 3,75
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1992
|18,2115
|% 0,15
|
|Euro
|18,2714
|18,2913
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0739
|21,1796
|% -0,03
|
|Frank
|18,5713
|18,6831
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8303
|4,8545
|% 0,12
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-5,47
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|-7,00
|
|Yarım
|3.272
|3.309
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-0,77
|