***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Transferler-15.557.721 15.557.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)304.218 866.066 1.170.284 -77.989 1.092.295Dönem Karı (Zararı)866.066 866.066 -79.602 786.464Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)304.218 304.218 1.613 305.831Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 -128.060 7.120.331 184.715 1.110.513 -16.106.068 866.066 18.797.497 -318.296 18.479.201Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.910 828.326 726.416 -15.216 711.200Dönem Karı (Zararı)828.326 828.326 -14.897 813.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.910 -101.910 -319 -102.229Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -171.505 1.117.222 -16.794.034 828.326 17.489.780 -86.960 17.402.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.600.135 255.549Dönem Karı (Zararı)813.429 786.464Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)813.429 786.464Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.262.511 2.122.659Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 1.299.203 1.435.486Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 -55.182 663.935Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.998 135.979Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -47.184 527.956Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-16 548.437 -498.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 525.437 186.792Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 23.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-685.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 95.299 474.780Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler476.255Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 17.460 16.186Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 77.839 -17.661Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-263.846 19.517Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -361.400 27.573Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -361.400 27.573İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.601.287 -2.653.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.331.083 1.756.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.992.616 746.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.661.533 1.009.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.005 -138.848İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-147 -138.848İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 4.339.958 -3.536.509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 6.633.100 -3.031.793Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.351.260 7.005.178İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -58.706 71.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.292.554 6.933.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 554.720 274.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.346.157 -5.015.269İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.776 -5.254.899İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.347.933 239.630Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-844.706 659.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.854 -626.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-172.854 -626.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.525.347 255.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -74.788YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.877.195 73.311Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 2.033.247 366.373Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 2.033.247 366.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11-23 -156.052 -293.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-23 -156.052 -287.257Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-865.000 -1.040.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-957.967 78.197Kredilerden Nakit Girişleri-957.967Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri78.197Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları99.180 -634.642Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları491.656 -368.543Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-392.476 -266.099Ödenen Faiz-6.213 -483.834YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-587.940 -711.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-587.940 -711.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.158.302 1.175.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 570.362 464.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 570.362 1.158.302Ticari Alacaklar6-7 7.990.209 4.728.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.971.346 1.054.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.018.863 3.674.764Diğer Alacaklar711.676 628.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 364.392 281.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar347.284 347.137Stoklar8 14.561.215 18.853.989Peşin Ödenmiş Giderler6-12 3.644.928 10.278.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 2.590.782 9.751.677İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.054.146 526.398Diğer Dönen Varlıklar444.377 271.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar444.377 271.523ARA TOPLAM27.922.767 35.919.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.922.767 35.919.527DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 6.295.624 8.857.475Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9 1.630.443Diğer Maddi Duran Varlıklar9 6.295.624 7.227.032Kullanım Hakkı Varlıkları10 32.469 71.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 894.778 1.108.962Diğer Haklar11 336.488 397.060Bilgisayar Yazılımları11 128.101 149.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 430.189 562.453Peşin Ödenmiş Giderler12 141 95İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 141 95Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.010.685 1.718.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.233.697 11.755.968TOPLAM VARLIKLAR37.156.464 47.675.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 74.495 466.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 74.495 466.970Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 27.687 77.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14 46.808 389.790Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 1.716.456 2.680.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 1.716.456 2.680.636Banka Kredileri14 1.716.456 2.680.636Ticari Borçlar6-7 6.377.833 12.711.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 64.625 122.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.313.208 12.588.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 692.007 137.287Diğer Borçlar177.944 4.524.103İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar176.168 4.524.103Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 447.845 1.292.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 447.845 1.292.551Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 438.094 284.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 415.094 284.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 23.000ARA TOPLAM9.924.674 22.097.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.924.674 22.097.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 8.365.967 7.874.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14 8.365.967 7.874.311Banka Kredileri14 8.365.967 7.874.311Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.463.003 1.012.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.463.003 1.012.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.828.970 8.886.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.753.644 30.983.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 17.489.780 16.763.364Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)-360.560 -360.560Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-171.505 -69.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-171.505 -69.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-171.505 -69.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.222 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.794.034 -16.307.202Net Dönem Karı veya Zararı828.326 -486.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar-86.960 -71.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.402.820 16.691.620TOPLAM KAYNAKLAR37.156.464 47.675.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 62.587.780 19.126.992 30.338.197 12.200.054Satışların Maliyeti18 -56.242.335 -14.837.013 -27.178.100 -9.467.387TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.345.445 4.289.979 3.160.097 2.732.667BRÜT KAR (ZARAR)6.345.445 4.289.979 3.160.097 2.732.667Genel Yönetim Giderleri19-20 -1.481.599 -1.418.872 -661.949 -675.608Pazarlama Giderleri19-20 -2.018.420 -526.029 -1.325.270 -266.803Araştırma ve Geliştirme Giderleri19-20 -478.464 -269.365 -230.485 -142.375Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.495.856 1.540.729 1.251.220 795.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.949.877 -2.221.555 -1.069.116 -1.371.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.912.941 1.394.887 1.124.497 1.071.901Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 370.410 737.554 349.462 302.770Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -9.010 -9.010 -4.505 -4.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.274.341 2.123.431 1.469.454 1.370.166Finansman Gelirleri24 543.843 150.600 273.707 68.116Finansman Giderleri24 -2.268.602 -1.468.050 -1.023.072 -733.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)549.582 805.981 720.089 704.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri263.847 -19.517 166.891 -62.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 263.847 -19.517 166.891 -62.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)813.429 786.464 886.980 642.495DÖNEM KARI (ZARARI)813.429 786.464 886.980 642.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.897 -79.602 -6.419 -32.689Ana Ortaklık Payları828.326 866.066 893.399 675.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.230 305.831 -42.718 79.432Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.064 392.091 -54.767 101.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 28.834 -86.260 12.049 -22.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 28.834 -86.260 12.049 -22.404Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-102.230 305.831 -42.718 79.432TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)711.199 1.092.295 844.262 721.927Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.577 -77.989 16.718 -32.594Ana Ortaklık Payları725.776 1.170.284 827.544 754.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868766BIST