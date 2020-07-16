***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/7/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği, 10 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda konuyla ilgili başvurunun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış bulunmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860072BIST