***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 14:48
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği, 10 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda konuyla ilgili başvurunun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış bulunmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860072
BIST
14:40119.196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.454,93
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:406,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:407,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
14:40398,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 398,26
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|10.671.051
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.527.728
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.232.344
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.891.401
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.370.931
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,80
|808.884.175
|% -5,14
|
|GLRYH
|13,11
|12.275.691
|% -4,59
|
|RTALB
|35,80
|30.668.742
|% -4,07
|
|AYEN
|6,40
|9.991.402
|% -3,90
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,80
|808.884.175
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,30
|750.256.122
|% -1,71
|
|GARAN
|8,00
|727.366.498
|% 1,52
|
|THYAO
|12,13
|654.800.600
|% 2,80
|
|SASA
|12,85
|633.728.636
|% 7,71
|
|EKGYO
|2,30
|750.256.122
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,86
|309.095.809
|% 3,33
|
|TSPOR
|4,80
|808.884.175
|% -5,14
|
|TRKCM
|4,67
|630.062.904
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,68
|223.142.157
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5770
|8,6200
|% -0,32
|
|Frank
|7,2238
|7,2673
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|-10,70
|
|Tam
|2.662
|2.675
|-11,00
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,30
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,31
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,33
|