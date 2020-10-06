***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızda Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilerek ticaret ünvanının Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerke 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır.Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878373BIST