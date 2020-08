***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSuzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKabulü halinde pilot proje olarak değerlendirilecek olmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylamış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında bir teklif vermiş bulunmaktadır. Böylelikle şirketimiz sektörde ikinci ihracat bağlantısını da kurmuştur.Yönetim Kurulumuzun 7/7/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Kararı ile şirketimizin rekabetçi pozisyonunun korunması ve yatırımcılarımızın aleyhine olabilecek fiyat ve miktar hareketlerinin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında konuyla ilgili içsel bilginin tedarikçi listesine alınmamızın garantilenmesine kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869365BIST