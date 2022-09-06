***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.09.2022 13:03
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 25.750.000 TL'den 77.250.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6.maddesi İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 6 Eylül 2022 tarih ve 10654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060494
BIST
14:503.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 40,29
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:5018,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:5018,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0815
14:501.003,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.003,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:50
|FADE
|9,90
|151.106.002
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|246.315.487
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.933.296
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.582.261
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.685.970
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.869.151
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,24
|8.932.088.215
|% 1,60
|
|EREGL
|32,14
|6.832.262.035
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,16
|5.547.655.749
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,55
|5.276.148.977
|% 3,88
|
|SISE
|25,86
|4.284.204.297
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,55
|5.276.148.977
|% 3,88
|
|YKBNK
|8,24
|8.932.088.215
|% 1,60
|
|ISCTR
|10,27
|3.865.342.349
|% 6,54
|
|AKBNK
|15,16
|5.547.655.749
|% 6,84
|
|VAKBN
|10,08
|2.770.302.289
|% 9,92
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2170
|18,2286
|% 0,07
|
|Euro
|18,0894
|18,0994
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0164
|21,1218
|% 0,43
|
|Frank
|18,4732
|18,5845
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,05
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.770
|6.837
|25,00
|
|Yarım
|3.299
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|-2,98
|
Seans Raporu
14:50
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15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, GUBRF, TKFEN
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15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 8 artarak (% 1.36 ) 3, 036
-
15:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, ROYAL, INVEO, ZRGYO, ICBCT, FADE, VKING, HALKB
-
15:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOGUB, BRMEN, ISKUR, MTRKS, COSMO
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15:05
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