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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

07.09.2022 12:38
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar

Şirketimizin güncellenmiş esas sözleşmesidir.
Bir önceki açıklamada sehven sözleşme eklenmemiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/09/2022 06/09/2022 10654



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060966


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Tam 6.765 6.847 7,00  
Yarım 3.296 3.344 5,00  
Çeyrek 1.653 1.675 3,00  
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Gümüş Gr. 10,64 10,66 0,09  
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