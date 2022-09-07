***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2022 12:38
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar
Şirketimizin güncellenmiş esas sözleşmesidir.
Bir önceki açıklamada sehven sözleşme eklenmemiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/09/2022 06/09/2022 10654
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060966
BIST
15:213.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 14,93
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:2118,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:2118,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:21998,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 998,34
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ORGE
|12,98
|54.424.174
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.678
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.833.863
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.289.641
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.228.565
|% -5,95
|
|PRKME
|13,15
|45.942.723
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|THYAO
|74,00
|4.117.859.270
|% 0,48
|
|SISE
|26,16
|3.438.040.582
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,44
|2.967.047.122
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,93
|2.423.030.405
|% 8,43
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2335
|18,2402
|% 0,03
|
|Euro
|18,0441
|18,0552
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,7772
|20,8814
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 69 artarak (% 0.45 ) 3, 040
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, CUSAN, DESA, DOGUB, ZRGYO, ORGE, VKGYO, ROYAL
-
15:36
SANFM, CUSAN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
MTRKS, SANEL, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
Bu seansda işlem gören 271 hisse senedinden 133 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem