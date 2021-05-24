***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.372 -65.073 -125.445 -7.616 -133.061Dönem Karı (Zararı)-65.073 -65.073 -8.478 -73.551Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60.372 -60.372 862 -59.510Dönem Sonu Bakiyeler15 25.750.000 -360.560 7.120.331 -129.967 1.117.222 -16.794.034 -65.073 16.637.919 -79.360 16.558.559Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Transferler18.645.391 -18.645.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 15.755.790 15.733.041 -10.932 15.722.109Dönem Karı (Zararı)15.755.790 15.755.790 -11.074 15.744.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 -22.749 142 -22.607Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -521.896 1.117.222 1.692.332 15.755.790 50.913.779 -60.028 50.853.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.095.059 503.191Dönem Karı (Zararı)15.744.716 -73.551Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.744.716 -73.551Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.663.168 1.369.208Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 598.962 711.187Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-8 22.210 77.775Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 36.203 -53.562Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -13.993 131.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-14 507.915 625.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 507.915 611.241Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 14.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 -264.810 68.404Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler221.402Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -12.393 7.417Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -473.819 60.987Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.152.940 -96.956Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -374.505 -16.443Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -374.505 -16.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.715 -783.306Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 5.473.525 -6.787.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -9.768.797 -8.375.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 15.242.322 eler5-7 -344.575 -70.861İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.634 143İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -340.941 -71.004Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 16.526.262 4.836.913Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -6.548.135 -815.424Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 8.454.564 7.392.065İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 495.887 -87.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.958.677 7.479.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 274.152 641.431Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -7.139.871 -4.331.386İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -7.141.002 -4.331.386Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -18.312.710 -833.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.660.503 -814.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.737.903 -814.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-77.400 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.125.263 512.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -30.204 -9.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.604 -73.886Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-21 503.981 16.443Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-21 503.981 16.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -523.585 -90.329Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -523.585 -90.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.759.410 -44.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 3.312.797 239.923Kredilerden Nakit Girişleri12 3.312.797 239.923Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -1.340.831 -281.540Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -1.335.880 -43.632Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -4.951 -237.908Ödenen Faiz-212.556 -3.061YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.834.865 384.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.834.865 384.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.801.710 1.158.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.636.575 1.542.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.636.575 4.801.710Ticari Alacaklar5-6 44.339.315 49.375.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 28.350.750 18.111.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.988.565 31.263.504Diğer Alacaklar5-7 5.420.671 5.079.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 298.805 295.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.121.866 4.784.132Stoklar8 47.325.443 63.837.712Peşin Ödenmiş Giderler5-11 18.327.097 11.776.584İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.144.868 5.744.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 16.182.229 6.031.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 20.999Diğer Dönen Varlıklar567.591 2.284.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar567.591 2.284.495ARA TOPLAM133.616.692 137.176.027TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.616.692 137.176.027DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.207Maddi Duran Varlıklar9 6.891.807 7.017.366Diğer Maddi Duran Varlıklar9 6.891.807 7.017.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 627.289 706.582Diğer Haklar10 282.508 289.739Bilgisayar Yazılımları10 112.986 118.916Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 231.795 297.927Peşin Ödenmiş Giderler11 562 2.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 562 2.940Ertelenmiş Vergi Varlığı23 2.216.435 2.354.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.739.300 10.081.449TOPLAM VARLIKLAR143.355.992 147.257.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 26.695.714 24.589.263İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 26.695.714 24.589.263Banka Kredileri12 26.423.280 24.321.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 253.111 243.659Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 19.323 24.274Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.010.967 1.853.205İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.010.967 1.853.205Banka Kredileri12 2.010.967 1.853.205Ticari Borçlar5-6 29.190.341 20.748.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 542.359 62.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 28.647.982 20.685.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.287.586 1.013.434Diğer Borçlar5-7 3.894.576 11.034.447İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.464 333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.893.112 11.034.114Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 11.998.428 33.397.632Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 11.998.428 33.397.632Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.931.437 1.844.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.931.437 1.844.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 5.296.715Kısa Vadeli Karşılıklar13-14 631.593 505.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 585.593 459.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 46.000 46.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.400ARA TOPLAM80.640.642 100.360.254TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.640.642 100.360.254UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 9.663.654 9.947.056İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 9.663.654 9.947.056Banka Kredileri12 8.833.508 9.049.974Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 830.146 897.082Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.197.945 1.818.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.197.945 1.818.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.861.599 11.765.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.502.241 112.125.834ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 50.913.779 35.180.738Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-521.896 -499.147Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521.896 -499.147Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521.896 -499.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.222 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.692.332 -16.953.059Net Dönem Karı veya Zararı15.755.790 18.645.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar-60.028 -49.096TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.853.751 35.131.642TOPLAM KAYNAKLAR143.355.992 147.257.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 101.282.186 32.249.583Satışların Maliyeti16 -79.082.423 -29.064.235TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 22.199.763 3.185.348BRÜT KAR (ZARAR)16 22.199.763 3.185.348Genel Yönetim Giderleri18 -1.003.624 -819.650Pazarlama Giderleri18 -3.226.386 -693.150Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -593.050 -247.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 10.258.857 1.244.636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -8.184.532 -1.880.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.451.028 788.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 375.419 20.948Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -914 -4.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.825.533 804.887Finansman Gelirleri22 6.102.474 270.136Finansman Giderleri22 -6.906.705 -1.245.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.021.302 -170.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -3.276.586 96.956Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.132.809 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -143.777 96.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.744.716 -73.551DÖNEM KARI (ZARARI)15.744.716 -73.551Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -11.074 -8.478Ana Ortaklık Payları24 15.755.790 -65.073Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.607 -59.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.258 -76.297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 5.651 16.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 5.651 16.785Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.607 -59.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.722.109 -133.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.932 -31.295Ana Ortaklık Payları15.733.041 -101.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937545BIST